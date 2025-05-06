هشام يونس: نقيب الصحفيين تواصل مع "المالية" و"الأعلى للإعلام" لسرعة صرف البدل

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم التواصل بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام منذ اليوم التالي للانتخابات، من أجل صرف بدل التكنولوجيا في موعده المحدد من كل شهر.

وأشار يونس إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تواصل مع وزارة المالية؛ للتأكد من إرسال البدل في موعده المحدد في اليوم العاشر من كل شهر.

استمرار سريان توقيع محمد خراجة أمين الصندوق السابق

وأكد هشام يونس أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بالتمرير باستمرار سريان توقيع الزميل محمد خراجة أمين الصندوق السابق، لتسيير الأعمال ولحين انتهاء التشكيل الجديد في أسرع وقت.

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