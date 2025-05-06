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رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية اللغة العربية بالمنوفية، ويؤكد: الشباب هم سواعد الوطن الفتيَّة

قيادات جامعة الأزهر،
قيادات جامعة الأزهر، فيتو

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية والاختبارات الشفهية للقرآن الكريم في كلية اللغة العربية بالمنوفية.

وكان في استقباله الدكتور ضياء حمودة، عميد الكلية، والدكتور محمد الدغمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد رجب أبو سالم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية اللغة العربية بالمنوفية، ويؤكد: الشباب هم سواعد الوطن الفتيَّة

وقام رئيس الجامعة بتفقد قاعة الدراسة لطلاب الفرقة الثانية، ومحاضرة للدكتور محمود سعيد، المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بالكلية، في مادة التصنيف المكتبي، وتحدث رئيس الجامعة مع أبنائه الطلاب، وحثهم على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مشيرًا إلى أن الشباب هم سواعد الوطن الفتية، وحملة لواء الأزهر الشريف بمنهجه الوسطي المعتدل.

 

الاشتراك في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة الأزهر 

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الحرص في الاشتراك في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، كمسابقة القرآن الكريم، ومسابقة القراءة الحرة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص جوائز مالية قيمة وصلت قيمتها إلى ١٠٠ ألف جنيه للطالب الفائز بالمركز الأول، كما تم تخصيص مبلغ ٧٥ ألف جنيه للطالب الفائز بالمركز الثاني، إضافة إلى تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز العشر الأولى.

وفي ختام الجولة التفقدية، أشاد رئيس الجامعة بانتظام العملية التعليمية والاختبارات الشفهية داخل كلية اللغة العربية بالمنوفية.

جدير بالذكر أن كلية اللغة العربية بالمنوفية كانت في طليعة كليات قطاع اللغة العربية بجامعة الأزهر التي حصلت على شهادة الاعتماد عام 2017م، وأيضًا كانت الكلية في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد عام 2022م، في عهد الدكتور سيد سلام عميد الكلية سابقا.

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