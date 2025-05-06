الثلاثاء 06 مايو 2025
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أخبار مصر

بعد تخفيضها، أسعار اللحوم والبيض والسكر والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار السكر بالمجمعات
أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية

 أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

 وتشمل السلع المطروحة اللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، وبيض المائدة، وتوزع على مستوى الجمهورية.

 وخلال جولة تفقدية أجراها ناصر ثابت، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، في هايبر المصرية ماركت بمدينة نصر التابع لوزارة التموين  قال إن الوزارة تضخ كميات كبيرة من السلع في المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لها، بتخفيضات ملموسة مقارنة بأسعار السوق.

 

أسعار السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية

وأشار ثابت إلى الأسعار الحالية لبعض السلع الأساسية، حيث يُطرح كيلو الدواجن بسعر 125 جنيهًا بدلًا من 135، وطبق البيض (30 بيضة) بـ120 جنيهًا، فيما يُباع كيلو اللحوم السودانية الطازجة بـ285 جنيهًا، والمجمدة بـ210 جنيهات. 

وتغطي هذه السلع 289 مجمعًا استهلاكيًا و30 سيارة متنقلة في مختلف مناطق القاهرة.

 وفي إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، كشف ثابت عن تنفيذ 22 حملة رقابية يوميًا بالتعاون مع مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، وذلك في جميع أحياء القاهرة الـ37، لضمان توافر السلع وضبط الأسعار وجودة المنتجات المعروضة.

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