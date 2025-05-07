القاهرة تحصل على نصيب الأسد، عدد وحدات الإيجار القديم والأسر المستفيدة

شهدت مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بمجلس النواب، لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، عن عدد وحدات الإيجار القديم، وعدد الأسر المستفيدة من الإيجار القديم.

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

ووفق ما أعلنه اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم يبلغ مليون 642 ألف أسرة، ويبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن.

القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.

تفاصيل تعداد السكان في 2017

وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها.

وأكد أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يسعى أن يكون الداعم في صنع القرار، من خلال بيانات ذات دقة عالية، تساهم في رسم سياسات الدولة.

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يساهم في رسم سياسات الدولة

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال البيانات يساهم في رسم سياسات وخطط التنمية لرفع مستوى المعيشة، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم منذ آخر تعداد

وأكد أمس عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات.

وأشار إلى أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.

عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم

وكشف ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل 9307 وحدات مثل مكاتب المحاماة.

عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم المغلقة

وكشف أنه بلغت عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.

عدد الوحدات السكنية المتطلبة ترميم

وأكد أنه بلغت الوحدات للسكنية مغلقة لحاجتها إلى الترميم أكثر من 7 آلاف جنيه، وهناك أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.

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