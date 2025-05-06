في احتفالية يوم اليتيم، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يكرم 102 طالب وطالبة

شهد المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الكرنفال الفني الكبير الذي نظمته مديرية التربية والتعليم احتفالًا بيوم اليتيم، بحضور كوكبة من قيادات التعليم ومجلس الأمناء، في مشهد إنساني راقٍ يفيض بالمحبة والعطاء.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يكرم 102 في احتفالية يوم اليتيم

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، كل من: بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس أمناء المديرية، والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والدكتورة جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة، وعبد الغني محمد الغازي موجه عام التربية الاجتماعية، إضافة إلى عدد من قيادات التعليم وممثلي الإدارات المختلفة.

تخلل الحفل مجموعة من العروض الفنية المبهرة التي قدمها الطلاب، كان أبرزها عرض التنورة، إلى جانب فقرات غنائية واستعراضية رسمت البهجة على وجوه الجميع خاصة الطلاب المشاركين والمكرمين.

تكريم 102 طالب وطالبة من أبناء جميع الإدارات التعليمية

وقد قام الرشيدي بتكريم 102 طالب وطالبة من أبناء جميع الإدارات التعليمية في مشهدٍ مؤثرٍ يعبّر عن التقدير الكبير لهذه الفئة الغالية، ويؤكد اهتمام المديرية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي جنبًا إلى جنب مع العملية التعليمية.

عكست الاحتفالية روح الأسرة الواحدة التي تسود بين العاملين في الحقل التربوي، وعبّرت عن رسالة سامية تسعى لغرس القيم النبيلة في نفوس الطلاب وتعزيز ثقافة التكافل المجتمعي والانتماء الوطني.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار استراتيجية المديرية الهادفة إلى تقديم التعليم كرسالة متكاملة تُعنى بالعلم والخلق وتحتضن كل فئات المجتمع في ظل قيادة تعليمية واعية وشاملة.

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