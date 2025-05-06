الإعدام لـ سائق بتهمة ذبح طفل داخل مصلى العيد في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بإعدام سائق شنقًا، بعد إدانته بقتل طفل داخل مصلى العيد بمدينة نجع حمادي، في جريمة هزت الشارع القنائي مطلع مارس من العام الجاري.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود تفاصيل الواقعة إلى 3 مارس 2024، حين وجهت جهات التحقيق إلى المتهم "محمود.ح.م"، البالغ من العمر 19 عامًا ويعمل سائقًا، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه الطفل "إسلام.ع.ع"، حيث أقدم على ذبحه بسلاح أبيض (سكين) داخل مصلى العيد، ثم استولى على هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة جاءت بدافع السرقة، في ظل خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، ما دفع المتهم إلى التخطيط للجريمة وتنفيذها بصورة بشعة، في وقت ومكان يحملان طابعًا دينيًا واجتماعيًا خاصًا.

وأحيلت القضية، التي حملت رقم 7691 لسنة 2024 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 1302 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالإعدام بعد استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه القانون.

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