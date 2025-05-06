التموين: سحب 29 عينة عشوائية من محطات الوقود للتأكد من جودتها بالقاهرة

قال ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، إنه تم سحب 29 عينة عشوائية من 270 محطة بنزين و60 محطة غاز على مستوى القاهرة للتأكد من جودته.

وأضاف مدير مديرية التموين خلال جولة تفقدية بأحد المجمعات الاستهلاكية، أنه قد سبق وتم سحب 10 عينات وكانت النتيجة سلبية.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، في إطار حرص الوزارة على ضبط منظومة توزيع المواد البترولية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الرقابة على محطات الوقود

واتخذت وزارة التموين عدة إجراءات بالتعاون مع مديريات التموين بالمحافظات للرقابة على محطات الوقود، لمنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط غير مشروع للمواد البترولية، ومن أبرز هذه الإجراءات:

- سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية مثل البنزين بأنواعه والسولار، وتحليلها في المعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية المعتمدة.

- اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات يتم ضبطها، مع إحالة القضايا إلى النيابة العامة دون تهاون.

- دعوة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الرقابة المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب

- استقبال الوزارة للشكاوى من خلال قنواتها الرسمية وتعالجها بكل حسم وجدية.

- تطوير أدوات الوزارة الرقابية وتعزيز كفاءة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام

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