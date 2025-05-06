زراعة 70 شتلة من أشجار الكينو كاربس بطريق الحمر والجعافرة بقنا

أشرف فراج الوحش رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، على أعمال التشجير التي تجري بطريق قوص / الحمر والجعافرة بمحيط أسفل محور الشهيد باسم فكري.

وأوضح رئيس المركز أنه تم زراعة ٧٠ شتلة من شتلات أشجار الكينو كاربس بمعرفة القسم الزراعي بالوحدة والعاملين بمرفق النظافة والتجميل وكذا بالتنسيق مع قروية الحراجية، لافتا أن المبادرة تهدف إلى إضفاء الطابع الجمالي وتحسين الصورة البصرية لشوارع المدينة استكمالًا لما تشهده من أعمال تطوير ورفع كفاءة لشبكة طرقها الداخلية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية بمشروعات الخطة الاستثمارية التي تسعى رئاسة الوحدة إلى تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

وأشار الوحش إلى أن المبادرة تستهدف خلال الفترة المقبلة زراعة حواف الطرق الرئيسية ومداخل القرى، مع مراعاة النطاقات الصالحة للتشجير والتوزيع المتناسق للأشجار بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق، كما أنها تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، مع تطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها، وبما يساهم في تنقية الهواء، وخفض درجات الحرارة، فضلا عن الشكل الجمالي لها.

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