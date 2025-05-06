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رياضة

أرقام بارزة تزين مواجهة إنتر ميلان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة وإنتر ميلان،
برشلونة وإنتر ميلان، فيتو

 يستقبل فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب التي جرت الأربعاء الماضي بملعب برشلونة بنتيجة التعادل الإيجابي 3/3.

أرقام حول مواجهة إنتر ميلان ضد برشلونة 

 التقى الفريقان في 13 مواجهة سابقة ضمن دوري أبطال أوروبا منذ 2003، ويميل السجل لصالح النادي الكتالوني برشلونة الذي حقق 6 انتصارات مقابل فوزين فقط لفريق إنتر ميلان، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل، وسجل الفريق 20 هدفًا مقابل 13 للفريق الإيطالي.

ومن أبرز هذه اللقاءات، تبقى مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 بين إنتر وبرشلونة عالقة في الأذهان، حين أقصى النادي الإيطالي بقيادة جوزيه مورينيو خصمه وتأهل إلى النهائي، قبل أن يتوج باللقب أمام بايرن ميونخ.

ويسعى إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، للعودة إلى النهائي القاري للمرة السابعة، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ورغم خروجه المبكر في نسخة 2023-24 أمام أتلتيكو مدريد، إلا أن فريق المدرب سيموني إنزاجي قد أداءً لافتًا هذا الموسم، متفوقًا على أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وفينورد.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة عشرة للفريق الكتالوني في نصف النهائي الأوروبي، وقد سبق له التفوق على الأندية الإيطالية في 10 مناسبات من أصل 15 مواجهة بنظام الذهاب والإياب.

أوراق إنتر ميلان وبرشلونة الرابحة 

يعتمد النيراتزوري على تألق دومفريس، أول لاعب من إنتر يسجل ثنائية في نصف النهائي، بالإضافة إلى نجم الفريق لاوتارو مارتينيز، الذي عاد مؤخرًا بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإيطالي، رغم الشكوك حول جاهزيته البدنية بعد إصابته في الذهاب.

من جانبه، يطمح برشلونة إلى بلوغ أول نهائي له منذ 2015، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، الذي يقود جيلًا واعدًا يضم أسماءً لامعة مثل لامين يامال، فيران توريس، رافينيا، والمهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعيش أحد أفضل مواسمه بتسجيله 40 هدفًا حتى الآن.

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