المركز الثقافي النمساوي يستضيف معرضا للحرف اليدوية التقليدية

يستضيف المركز الثقافي النمساوي في القاهرة، وبالتعاون مع مؤسسة قافلة معرض للحرف اليدوية التقليدية ويفتتحه نائبة السفير دانيلا هيرتا وذلك فى الثانية والنصف ظهرا، يوم السبت 10 مايو الجارى، وبحضور نخبة من سفراء ومندوبى البعثات الدبلوماسية والمستشارين الثقافيين للعديد من دول العالم.

معرض الحرف اليدوية التقليدية بالمركز الثقافي النمساوي

يبدأ افتتاح معرض الحرف التقليدية بالمركز الثقافى النمساوى، بكلمة لسفير النمسا تلقيها المستشارة الثقافية النمساوية يليها استعراض لكلمة وأهداف مبادرة ومؤسسة قافلة غير الهادفة للربح، ثم يتم استعراض الأعمال والمنتجات اليدوية التقليدية التى أبدعها عدد من الصناع المهرة هم ناصر نميس، كريم مصطفى، وليد ابراهيم، محمد هاشم، عماد حسين، محمد حسين، مختار عبده، وتشمل السيرما (تطريز السلك المعدنى على النسيج )، الترصيع بالصدف على الخشب، الخيامية ( تشكيلات هندسية إسلامية وفرعونية وتكوينات لمناظر من الريف المصرى )، تابلوهات زخرفية عثمانية بالجص، تابلوهات من السيراميك المرسوم يدوى تماثل القيشانى العثمانى التقليدى، طرازى ازنيك وكوتاهيا، تكفيت البرونز بالفضة ونقش على النحاس، حلى الاجور (الشفتشي) من طرز حلى التشكيل بالسلوك المعدنية من الطراز البيزنطى والعثمانى، مع مجموعة من منتجات حرف الزجاج البيركس والخزف.

كما تم تخصيص ركن لكل صانع ليقوم بممارسة مهنته مستعرضا مهاراته عبر استنساخ ورشة صغيرة لكل حرفة مما يسمح للضيوف بالتعرف على مراحل انتاج القطع الفنية بصورة حية.

يعد المعرض الفعالية الثانية من برنامج 'مسار التراث المصرى' الذى اطلقته مؤسسة قافلة بالتعاون مع السفارة النمساوية بالقاهرة كباكورة نشاطها الثقافى الذى تقوم به بالتعاون مع مؤسسات وجهات عدة دولية ومحلية، إذ سبقه جولة لعدد من سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية لـ 20 دولة أوربية واسيوية وأمريكية بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة مطلع ابريل الماضى.

مؤسسة قافلة

جدير بالذكر أن مؤسسة قافلة تهدف إلى إعادة إحياء والتعريف بالحرف التقليدية المصرية وإلقاء الضوء عليها وتطوير انماطها وخلق تصميمات معاصرة مشتلهمة من طبيعتها تصلح للاستخدامات اليومية الحياتية والترويج لجزء من ملامح الهوية المصرية محليا وعالميا مع توفير فرص تدريب لطلاب الفنون والمهتمين بالحرف التقليدية وتأمين قدامى الحرفيين والاخذ بابعاد الاستدامة ومفاهيم واقتصاديات التدوير.

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