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أخبار مصر

طالب بحقوق عين شمس يحصد المركز الأول أفريقيا في بطولة الووشو كونغ فو

طالب جامعة عين شمس
طالب جامعة عين شمس

توّج الطالب معاذ محمود فتحي، بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة عين شمس، بالمركز الأول على مستوى قارة أفريقيا في البطولة الأفريقية التاسعة للووشو كونغ فو.

واختتمت فعاليات البطولة التي استضافتها الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب في مصر خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري.

طالب بحقوق عين شمس يحصد المركز الأول أفريقيا في بطولة الووشو كونغ فو

وجاء فوز الطالب معاذ محمود فتحي ليضاف إلى الإنجازات التي حققتها مصر في هذه البطولة التي شهدت مشاركة تسع دول أفريقية هي تونس والجزائر والمغرب والسنغال وبنين وغينيا وإثيوبيا وكوت ديفوار، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة مصر.

وفي سياقه هنأ محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة  الطالب معاذ محمود فتحي على المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب في البطولة، وهذا الفوز المستحق الذي يرفع اسم مصر وجامعة عين شمس عاليًا في المحافل الرياضية الأفريقية، مضيفا أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم الكبير الذي يوليه قطاع التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية وخاصة النشاط الرياضي.

ويُعد فوز الطالب معاذ محمود فتحي بالمركز الأول في هذه البطولة الأفريقية إنجازًا هامًا يضاف إلى سجل  إنجازات جامعة عين شمس، ويؤكد على المواهب الشابة الواعدة التي تزخر بها الجامعة في مختلف الألعاب الرياضية.

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