خطوة جديدة من برشلونة بشأن مستقبل لامين يامال

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي برشلونة، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، تقترب من تمديد عقد النجم الشاب المتوهج لامين يامال.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الفريق الكتالوني يسعى لحماية يامال (17 عاما) بعقد طويل الأمد.

برشلونة يقترب من تمديد عقد لامين يامال لمدة 5 مواسم

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يتم السماح بإبرام عقود طويلة الأمد في إسبانيا إلا لمن يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

ووفقا للصحيفة، فإن يامال يعتزم التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات عند بلوغه الثامنة عشر من عمره في 13 يوليو المقبل.

ويستمر عقد يامال الحالي مع فريق الشباب ببرشلونة حتى نهاية يونيو من العام المقبل.

كانت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، كشفت في شهر سبتمبر الماضي، أن برشلونة بصدد منح جناح منتخب إسبانيا عقدا مذهلا بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر.

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