الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يتابع جهود التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهود لتعزيز والتوسع في برامج  الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الإقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية، مع إستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج  الحماية الإجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي برامج الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع ربيعة على تجديد عقده

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق مناهج جديدة على الطلاب من العام القادم

خليفة كولر، تعرف على آخر المنضمين لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: العدو الصهيوني يحرص على تغييب فلسطين من ذاكرة الشباب وإضعاف الوعي بالقضية

مدير مرصد الأزهر تدعو الشباب لاستغلال الإعلام في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية