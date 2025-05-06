إنزاجي يشترط التعاقد مع 3 لاعبين قبل الموافقة على تدريب الهلال السعودي

يبحث نادي الهلال السعودي عن مدير فني جديد لخلافة البرتغالي خورخي جيسوس، الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرًا بالتراضي، وتعيين محمد الشلهوب مدربا مؤقتا.

كانت إدارة الهلال قد فسخت عقد جيسوس بعد خسارة الفريق أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

سيموني إنزاجي يشترط ضم 3 لاعبين أجانب إلى الهلال السعودي

وأفادت صحيفة "اليوم" السعودية أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، يُعد أحد المرشحين البارزين لتولي تدريب الهلال، لكنه وضع شرطًا للموافقة على العرض.

وأوضحت الصحيفة أن إنزاجي طالب إدارة الهلال بالتعاقد مع 3 لاعبين أجانب في مراكز مختلفة، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من النادي، يوم الأحد الماضي.

وفي الوقت الحالي، يتولى محمد الشلهوب، نجم الهلال السابق، قيادة الفريق مؤقتًا، حيث سيخوض أول مباراة له كمدرب أمام الرائد، مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الثلاثين من دوري روشن للمحترفين.

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