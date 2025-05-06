الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنزاجي يشترط التعاقد مع 3 لاعبين قبل الموافقة على تدريب الهلال السعودي

سيموني إنزاجي، فيتو
سيموني إنزاجي، فيتو

 يبحث نادي الهلال السعودي عن مدير فني جديد لخلافة البرتغالي خورخي جيسوس، الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرًا بالتراضي، وتعيين محمد الشلهوب مدربا مؤقتا.

كانت إدارة الهلال قد فسخت عقد جيسوس بعد خسارة الفريق أمام الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

سيموني إنزاجي يشترط ضم 3 لاعبين أجانب إلى الهلال السعودي 

 وأفادت صحيفة "اليوم" السعودية أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، يُعد أحد المرشحين البارزين لتولي تدريب الهلال، لكنه وضع شرطًا للموافقة على العرض.

وأوضحت الصحيفة أن إنزاجي طالب إدارة الهلال بالتعاقد مع 3 لاعبين أجانب في مراكز مختلفة، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من النادي، يوم الأحد الماضي.

وفي الوقت الحالي، يتولى محمد الشلهوب، نجم الهلال السابق، قيادة الفريق مؤقتًا، حيث سيخوض أول مباراة له كمدرب أمام الرائد، مساء غد الأربعاء، ضمن الجولة الثلاثين من دوري روشن للمحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي سيموني انزاجي انزاجي نادي الهلال السعودي الهلال البرتغالي خورخي جيسوس بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

مواد متعلقة

الهلال السعودي يعثر على شبيه فان دايك في الدوري البرتغالي

أرقام وبطولات جورجي جيسوس مع الهلال السعودي بعد قرار إقالته (إنفوجراف)

شيك على بياض، تفاصيل عرض الهلال السعودي للتعاقد مع قائد مان يونايتد استعدادا لمونديال الأندية

الهلال الأحمر يفوز بالمركز الثالث في مسابقة "أهل الخير 2025"

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع ربيعة على تجديد عقده

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق مناهج جديدة على الطلاب من العام القادم

خليفة كولر، تعرف على آخر المنضمين لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: العدو الصهيوني يحرص على تغييب فلسطين من ذاكرة الشباب وإضعاف الوعي بالقضية

مدير مرصد الأزهر تدعو الشباب لاستغلال الإعلام في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية