محافظ قنا يضع حجر الأساس لمحطة مياه الكلاحين بقفط

وضع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمحطة مياه الكلاحين المدمجة، التابعة لمركز ومدينة قفط، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس محمد علي يوسف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب النائب مصطفى محمود، والنائب محمد طايع عضوا مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع غفير من أبناء المنطقة.

معالجة مشكلات ضعف وانقطاع المياه بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، في كلمته أن محطة مياه الكلاحين ستخدم ما يزيد على 140 ألف نسمة، وستساهم بشكل كبير في معالجة مشكلات ضعف وانقطاع المياه التي تعاني منها بعض المناطق في مركز قفط والمناطق المجاورة، موضحا أن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 لتر/ثانية، بقدرة 17 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال 18 شهرًا، بتكلفة إجمالية قدرها 348 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأضاف "عبدالحليم" أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والهيئات المختصة لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، نظرا لارتباطه الوثيق بحياة المواطنين اليومية، مؤكّدًا أن هذه المشروعات تُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التنمية بالمحافظة، وتسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة في القرى والمراكز.

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