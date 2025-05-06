الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الزراعة" تبدأ في تشكيل لجنة لدراسة تطوير محطة الزهراء للخيول

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة بمحطة الزهراء، فيتو

 تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونوابهم، ووفد رفيع المستوى من الجهتين، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، للوقوف على حالتها، بهدف إجراء عمليات تطوير شاملة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه وزير الزراعة بتشكيل لجنة من المختصين لتقييم الوضع الراهن للمحطة،  وتحديد اللازم من أعمال تطوير، مع إعداد خطة عمل شاملة لتطوير المحطة، وعودتها إلى سابق عهدها، والحفاظ على قيمتها التاريخية مع إضفاء الطابع الحضاري بها.

 

تطوير وتحديث شبكة المرافق بمحطة الزهراء وإجراء أعمال الصيانة الدورية

 ووجه فاروق بالتنسيق مع محافظة القاهرة بالاهتمام بالنظافة وتوفير الأمن اللازم، فضلا عن تطوير وتحديث شبكة المرافق بها، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، مع إزالة أي مخلفات بصفة مستمرة، لافتا إلى أنه سيتم توفير كافة المعدات والأدوات اللازمة لعمليات التطوير.

وأشار وزير الزراعة إلى إعداد برامج لتغذية ورعاية الخيول بالتنسيق مع المختصين في هذا المجال، للحفاظ على صحة وجمال الخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى رفع كفاءة الملاعب والحواجز، وكافة أقسام المحطة.

وشدد الوزير على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول والمساحات في المحطة، ورعاية الأشجار، وإجراء التقليم الدوري لها، لتكون المحطة قبلة المهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

ووجه فاروق أيضا برفع كفاءة العاملين بالمحطة، وتدريبهم ورفع وصقل مهاراتهم، مع إمكانية الاستعانة بعاملين مختصين، في حال الحاجة لذلك، لسد العجز.

ومن جانبه، أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة الزراعة، في كافة أعمال التطوير والنظافة، وتحديث وتطوير شبكات المرافق بها، باعتبار المحطة صرحا وطنيا هاما، يجب الحفاظ عليه.

واتفق الجانبان في نهاية الزيارة على تشكيل لجنة تضم المختصين من وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة، لإعداد خطة التطوير، والانتهاء منها في أسرع وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

تزامنا مع انطلاق بطولة العالم العسكرية للفروسية، مستجدات تطوير محطة الزهراء للخيول

تكليفات رئاسية قوية لتطوير محطة "الزهراء" للخيول العربية المصرية الأصيلة بمنطقة عين شمس

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع ربيعة على تجديد عقده

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق مناهج جديدة على الطلاب من العام القادم

خليفة كولر، تعرف على آخر المنضمين لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: العدو الصهيوني يحرص على تغييب فلسطين من ذاكرة الشباب وإضعاف الوعي بالقضية

مدير مرصد الأزهر تدعو الشباب لاستغلال الإعلام في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية