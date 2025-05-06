"الزراعة" تبدأ في تشكيل لجنة لدراسة تطوير محطة الزهراء للخيول

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونوابهم، ووفد رفيع المستوى من الجهتين، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، للوقوف على حالتها، بهدف إجراء عمليات تطوير شاملة لها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه وزير الزراعة بتشكيل لجنة من المختصين لتقييم الوضع الراهن للمحطة، وتحديد اللازم من أعمال تطوير، مع إعداد خطة عمل شاملة لتطوير المحطة، وعودتها إلى سابق عهدها، والحفاظ على قيمتها التاريخية مع إضفاء الطابع الحضاري بها.

تطوير وتحديث شبكة المرافق بمحطة الزهراء وإجراء أعمال الصيانة الدورية

ووجه فاروق بالتنسيق مع محافظة القاهرة بالاهتمام بالنظافة وتوفير الأمن اللازم، فضلا عن تطوير وتحديث شبكة المرافق بها، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، مع إزالة أي مخلفات بصفة مستمرة، لافتا إلى أنه سيتم توفير كافة المعدات والأدوات اللازمة لعمليات التطوير.

وأشار وزير الزراعة إلى إعداد برامج لتغذية ورعاية الخيول بالتنسيق مع المختصين في هذا المجال، للحفاظ على صحة وجمال الخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى رفع كفاءة الملاعب والحواجز، وكافة أقسام المحطة.

وشدد الوزير على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول والمساحات في المحطة، ورعاية الأشجار، وإجراء التقليم الدوري لها، لتكون المحطة قبلة المهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

ووجه فاروق أيضا برفع كفاءة العاملين بالمحطة، وتدريبهم ورفع وصقل مهاراتهم، مع إمكانية الاستعانة بعاملين مختصين، في حال الحاجة لذلك، لسد العجز.

ومن جانبه، أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة الزراعة، في كافة أعمال التطوير والنظافة، وتحديث وتطوير شبكات المرافق بها، باعتبار المحطة صرحا وطنيا هاما، يجب الحفاظ عليه.

واتفق الجانبان في نهاية الزيارة على تشكيل لجنة تضم المختصين من وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة، لإعداد خطة التطوير، والانتهاء منها في أسرع وقت.

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