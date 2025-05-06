الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديكلان رايس يحصد جائزة لاعب الشهر في آرسنال

ديكلان رايس، فيتو
ديكلان رايس، فيتو

حصد ديكلان رايس، لاعب خط وسط آرسنال، جائزة أفضل لاعب في الجانرز خلال أبريل الماضي، وفقًا لاستطلاع جماهيري أجراه النادي.

رايس يحصد 68% من تصويت جماهير آرسنال 

وأعلن الموقع الرسمي لنادي آرسنال اليوم الثلاثاء، أن رايس حصل على 68% من أصوات الجماهير، متفوقًا على زملائه ياكوب كيويور، ولياندرو تروسارد، وجابرييل مارتينيلي، ليتوج بالجائزة بعد تألقه اللافت مع الفريق اللندني، خلال الشهر الماضي.

شارك رايس أساسيًا في جميع مباريات آرسنال الثماني بمختلف البطولات خلال أبريل، وساهم في تسجيل 4 أهداف.

وقاد الفريق، الملقب بـ"المدفعجية"، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تألق في انتصارات الدوري الإنجليزي الممتاز على فولهام، وإيبسويتش تاون.

هدفان رايس في شباك ريال مدريد أبرز أرقامه 

وبرز رايس بتسجيله هدفين من ركلتين حرتين رائعتين في فوز أرسنال (3-0) على ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الإمارات".

ويُعد هذان الهدفان الأولين له من كرات ثابتة في مسيرته، التي تضم 339 مباراة، ما يجعلهما محفورين في ذاكرة جماهير النادي.

كما قدّم رايس تمريرتين حاسمتين خلال الشهر، حيث صنع هدفًا لتوماس بارتي أمام برينتفورد، وآخر لتروسارد أمام إيبسويتش.

وبعد هدفه في مباراة بورنموث هذا الأسبوع، رفع رصيد مساهماته هذا الموسم إلى 17 هدفًا.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصد فيها رايس جائزة أفضل لاعب في الشهر مع لآرسنال، بعد فوزه بها في أغسطس 2023، الذي شهد انتقاله إلى الفريق قادمًا من وست هام يونايتد.

ويستعد آرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنتظره مهمة صعبة بعد الخسارة في لندن (0-1).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال ديكلان رايس رايس دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

تطور جديد، هل يلحق عثمان ديمبلي بمباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال؟

أرقام الألماني فيليكس تسفاير حكم موقعة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

شكوك حول مشاركة مدافع آرسنال أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع ربيعة على تجديد عقده

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق مناهج جديدة على الطلاب من العام القادم

خليفة كولر، تعرف على آخر المنضمين لقائمة المرشحين لتدريب الأهلي

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: العدو الصهيوني يحرص على تغييب فلسطين من ذاكرة الشباب وإضعاف الوعي بالقضية

مدير مرصد الأزهر تدعو الشباب لاستغلال الإعلام في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية