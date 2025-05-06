ديكلان رايس يحصد جائزة لاعب الشهر في آرسنال

حصد ديكلان رايس، لاعب خط وسط آرسنال، جائزة أفضل لاعب في الجانرز خلال أبريل الماضي، وفقًا لاستطلاع جماهيري أجراه النادي.

رايس يحصد 68% من تصويت جماهير آرسنال

وأعلن الموقع الرسمي لنادي آرسنال اليوم الثلاثاء، أن رايس حصل على 68% من أصوات الجماهير، متفوقًا على زملائه ياكوب كيويور، ولياندرو تروسارد، وجابرييل مارتينيلي، ليتوج بالجائزة بعد تألقه اللافت مع الفريق اللندني، خلال الشهر الماضي.

شارك رايس أساسيًا في جميع مباريات آرسنال الثماني بمختلف البطولات خلال أبريل، وساهم في تسجيل 4 أهداف.

وقاد الفريق، الملقب بـ"المدفعجية"، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تألق في انتصارات الدوري الإنجليزي الممتاز على فولهام، وإيبسويتش تاون.

هدفان رايس في شباك ريال مدريد أبرز أرقامه

وبرز رايس بتسجيله هدفين من ركلتين حرتين رائعتين في فوز أرسنال (3-0) على ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الإمارات".

ويُعد هذان الهدفان الأولين له من كرات ثابتة في مسيرته، التي تضم 339 مباراة، ما يجعلهما محفورين في ذاكرة جماهير النادي.

كما قدّم رايس تمريرتين حاسمتين خلال الشهر، حيث صنع هدفًا لتوماس بارتي أمام برينتفورد، وآخر لتروسارد أمام إيبسويتش.

وبعد هدفه في مباراة بورنموث هذا الأسبوع، رفع رصيد مساهماته هذا الموسم إلى 17 هدفًا.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصد فيها رايس جائزة أفضل لاعب في الشهر مع لآرسنال، بعد فوزه بها في أغسطس 2023، الذي شهد انتقاله إلى الفريق قادمًا من وست هام يونايتد.

ويستعد آرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنتظره مهمة صعبة بعد الخسارة في لندن (0-1).

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