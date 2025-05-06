السيسي يتابع جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية

اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري، بما في ذلك التدابير الاقتصادية والهيكلية التي تتبناها الحكومة بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض البرامج القطاعية التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية، مع التأكيد على استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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