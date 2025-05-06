تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة النصب على المواطنين في عين شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير أوراق رسمية والنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 26 مايو الجاري.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على عاطلين بتهمة النصب على المواطنين وتزوير شهادات مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة عاطلين نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وإيهام المواطنين بقدرتهما على تخليص معاملتهم بالمصالح الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أوراق مزورة و5 أكلاشيه ودفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و4 هواتف محمول "بفحصهم فنيا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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