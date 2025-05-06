منتجات لعلاج التهابات المفاصل والضغط والسعال ضمن مشاريع تخرج بـ صيدلة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج فعاليات مناقشة مشروع تخرج طلاب الدفعة التاسعة لقسم العقاقير بكلية الصيدلة، والذي اقيم علي هامش " اليوم العلمي للنواتج الطبيعية "، ونظمه القسم بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالجامعة، بحضور كل من: الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علام عبد المنعم عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح، والدكتور محمد جمال وكلاء الكلية، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة المستدامة والدكتور مصطفى أبوالعز منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم.

مستحضرات طبيعية لعلاج الأكزيما والصدفية والتهاب المفاصل بمشاريع تخرج طلاب قسم العقاقير بكلية الصيدلة.

وأشاد النعمانى، بما شاهده من مشاريع طلابية مصنعة يدويًا من مواد طبيعية 100%، والتي تم استخلاصها داخل معامل الكلية وإعداد الصورة النهائية لها، لتكون بمثابة مشاريع لريادة الأعمال الخضراء، وذلك في إطار التوجه للأدوية العشبية الطبيعية، والتي تساعد على تقليل الآثار الجانبية لها والحفاظ على صحة الإنسان في تلقي العلم وتطوير مهاراتهم في المجال الصيدلي.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس أن فعاليات اليوم العلمي يأتي ضمن سلسلة من الانشطه العلمية الطلابية التي تنفذها الجامعة، مثمنًا دور مركز التنمية المستدامة ووحداته بكليات الجامعة، على تعريف الطلاب بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالاستدامة مثل "اتحضر للأخضر" الاستراتيجية الوطنية للتحول للأخضر".

وأوضح الدكتور علام عبد المنعم عميد الكلية أن هذا المؤتمر ينمي من قدرات الإبداع لدى الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًّا بمفهوم التحول للأخضر، وحرصها علي تدريب الطلاب على الممارسات الخضراء والتي تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة لمصر، داعيًا الطلاب إلى الاطلاع على كل جديد لمواكبة التقدم الهائل في المجال الصيدلي.

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل كلية الصيدلة: المشاريع التي أعدها الطلاب تضمنت انتاج كريم خاص بالتهابات المفاصل، كريم لعلاج الإكزيما والصدفية، أعشاب لعلاج الضغط والسعال، ومستحضرات تجميل طبيعية، وذلك بناءً على ما تم دراسته للطلاب في قسم العقاقير خلال الأربع سنوات الدراسية، ومثل هذه الفعاليات تهدف الي اكتشاف القدرات العلمية للطلاب، وقدرتهم على إنتاج مشروعات صديقة للبيئة.

وأوضحت الدكتورة هبة على حسن بكلية الصيدلية أن رئيس الجامعة استعرض المنتجات والمستحضرات المختلفة المحضرة بواسطة الطلاب، وأثنى على مجهوداتهم داعيا الطلاب إلى الاستمرارية وتطوير أفكارهم لتكوين شركات لإنتاج مثل هذه المستحضرات على نطاق واسع، حيث أنه يتم تجربة هذه المنتجات على حالات مرضية لاختبار فعاليتها، وتجهيزا لإنتاجها وإخراجها للسوق المحلي.

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