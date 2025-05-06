الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

مرور مفاجئ لرئيس مركز قوص على الوحدات الصحية (صور)

مرور مفاجئ لرئيس
مرور مفاجئ لرئيس مركز قوص على الوحدات الصحية

 أجرى فراج الوحش رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا ، مرورا مفاجئا على الوحدات الصحية الرئيسية بقرى  جرجوس والكلاسة لمتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين كونها وحدات تقرر لها العمل بنظام الـ 24 ساعة، على مدى اليوم لاستقبال المرضى من أهالي القرية والقرى المجاورة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

 وتفقد رئيس المركز الوحش أقسام الاستقبال والصيدلية وعيادة الأسنان والمعمل وغرفة الإسعافات الأولية للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بنفسه لاسيما الخاصة بـ أمصال العقرب والثعبان.

 

وأكد رئيس المركز فراج الوحش على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للجولات الميدانية المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية لضبط الأداء ومتابعة سير العمل بها لضمان تقديم خدمة علاجية تليق بالمواطن.

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