الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بحي شرق ويوجه بتكثيف العمل

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من مشروعات التطوير والتجميل بنطاق مدينة سوهاج، من بينها أعمال تطوير وتجميل ميدان "سيتي"، والتي شملت رصف محيط الميدان، ورفع كفاءة تمثال "الملك سيتي الأول"، وتطبيق عناصر الهوية البصرية على الميدان، بما يشمل دهان الأعمدة والبلدورات، وإضفاء لمسات جمالية على سور معهد العارف الأزهري بإستخدام الزخارف الإسلامية وصور لأبرز أعلام محافظة سوهاج من الشخصيات البارزة.

 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: الدكتورة إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، والدكتور طلعت علي، المستشار الهندسي للمحافظة، والدكتورة زينب محمود، عضو لجنة الهوية البصرية،  سوهاج، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب، والمهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق.

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل 

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء كوبري وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المصرف العمومي، والذي يهدف إلى ربط المرحلتين الأولى والثانية من توسعة الكورنيش، لتيسير حركة المرور وتقليل التكدسات المرورية على الكوبري الحالي. 

واطلع على نسب التنفيذ التي وصلت إلى 82%، موجهًا بتكثيف العمل للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، مع التنسيق بين الجهة المنفذة ولجنة الهوية البصرية لاعتماد الشكل النهائي للكوبري بما يعكس الطابع الجمالي والحضاري للمنطقة.

وأشار المحافظ إلى وضع خطة متكاملة لتطوير الكورنيش الغربي تشمل أعمال التوسعة، والممشى السياحي، وتطوير المرسى السياحي، بما يحول المنطقة إلى متنفس حضاري ومتنزه مميز لأهالي سوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الهوية البصرية بميدان الثقافة

واختتم اللواء سراج جولته بتفقد أعمال الهوية البصرية بميدان الثقافة، والحالة العامة بميدان العارف، وأعمال إنشاء كوبري المشاة العلوي أعلى السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري، والتقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجّهًا بسرعة تلبيتها، ودراسة بعضها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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