الموقف التنفيذي لمحور بديل خزان أسوان (صور)

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تقرير مصور عن معدلات تنفيذ مشروع محور بديل خزان أسوان للربط بين الطريـق الواصل لطريق أسوان برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهـرة – أسوان).



أعمال تنفيذ مشروع محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترًا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في عدد ٢ كوبري وعدد ١ نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذه بلغت 95%.

أهمية تنفيذ مشروع محور بديل خزان أسوان

محور بديل خزان أسوان له أهمية كبيرة في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وكمان توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشامـلة في الصعيد.

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