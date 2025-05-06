5 قرارات جمهورية مهمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية، بتعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتورة جيهان محمود أبو اليزيد الخضري، عميدًا لكلية العلوم، جامعة دمنهور.

الدكتور عمر عبد العزيز عثمان محمد، عميدًا لكلية العلوم، جامعة المنيا.

الدكتورة وفاء رشاد راوي عبد الجواد، عميدة لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المنيا.

الدكتور مصطفى بيومي عبدالسلام بيومي، عميدًا لكلية دار العلوم، جامعة المنيا.

الدكتور محسن محمد صالح محمد، عميدًا لكلية الآثار، جامعة القاهرة.

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