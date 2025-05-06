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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13%  عند مستوى 32232 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19%  عند مستوى 40254 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25%  عند مستوى 14473 نقطة.

 
وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.44%  عند مستوى 9573 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.40%  عند مستوى 12999 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3362 نقطة.

 

 

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.

 
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، وثبت مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد أولى جلسات الأسبوع وأول تعاملات شهر مايو، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه. 

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30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100

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