خلال ساعات، زيارة مرتقبة للسيسي إلى روسيا تلبية لدعوة بوتين للمشاركة في احتفالات النصر

أعلن السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة لزيارة موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

السيسي يتلقى دعوة لحضور الاحتفالات في موسكو في التاسع من مايو الجاري

وقال بوريسينكو مؤخرا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل زعماء دول بريكس الأخرى والعديد من الدول تلقى دعوة لحضور الاحتفالات في موسكو في التاسع من مايو الجاري احتفالا بالنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأعرب بوريسينكو عن أمله في أن يقبل الرئيس السيسي الدعوة مضيفا: سنكون سعداء للغاية بالترحيب بالرئيس المصري في بلادنا.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن موسكو تستعد لتلبية الرئيس السيسي دعوة بوتين لحضور العرض العسكري والاحتفال الذي سيقام في ميدان الساحة الحمراء في موسكو.

ومن المتوقع أن يلبي الرئيس السيسي دعوة بوتين لزيارة موسكو والمشاركة بحضور عشرات القادة والمسؤولين من دول مختلفة فضلا عن عقد قمة مصرية روسية لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

الترتيبات اللازمة لزيارة السيسي إلى موسكو

وأكدت المصادر أنه يجري حاليا إجراء الترتيبات اللازمة لزيارة السيسي إلى موسكو

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول

ومن المقرر أن يزور موسكو أيضًا بمناسبة احتفالات 9 مايو في ذكرى النصر، الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، كما من المتوقع حضور رؤساء أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.