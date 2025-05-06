توقيع عقود واتفاقيات بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزيرة البيئة

شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة "ياسمين فؤاد " وزيرة البيئة توقيع عقود واتفاقيات في مجال مشروعات حماية البيئة والمحافظة عليها.

في هذا الإطار , أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بالتعاون البناء والمستمر مع وزارة البيئة في العديد من المجالات الصناعية ومنها مشروعات حماية البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وغيرها من أوجه التعاون.

وأكد على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ خطة التنمية الشاملة بالدولة وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" باستغلال القدرات والإمكانيات التصنيعية الوطنية وتعظيم شعار (صنع في مصر).

منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة

من جانبها، أعربت الدكتورة" ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع التى بدأت رحلة ومسيرة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة مع وزارة البيئة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عندما قررت الدولة عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تماشيًا مع توجهها نحو التوسع فى التنمية الصناعية، لافتةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على كافة الاصعدة ؛ لإعادة استخدام المخلفات الزراعية سواء بمفردها أو خلطها بمخلفات حيوانية لكى تعطى طاقة حيوية تسمى (البيوماس).

وأضافت وزيرة البيئة أنه يمكن أيضا استخدام تلك المخلفات فى مصانع الأسمنت لتقليل استخدام الفحم مما يسهم فى توفير عملة أجنبية، مضيفةً أن الدولة المصرية قادرة على إدارة ملف الاستثمار بكفاءة سواء من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص أو الإهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا لكل مدخل أو كل مخلف، أو من خلال مساهماتها في تنفيذ مشروعات على الأرض تدعم التنمية الإقتصادية وتوفر فرص عمل خضراء.



تأسيس المشروع المشترك لإعادة تدوير الإطارات المستعملة

وفي سياق جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجال مشروعات حماية البيئة والمحافظة عليها ,أوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" الي توقيع عقد تأسيس المشروع المشترك لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة جرين إفينيو للمعالجة وإعادة التدوير (احدي الشركات الآسيوية) , من خلال خط إنتاج لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 50 ألف طن كمرحلة أولي, والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة بإنتاج منتجات ذات قيمة إقتصادية.

كما أشار أيضا إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة بيكم للاستثمار الصناعي والتنمية المستدامة , لافتا أن هذا التعاون يتم في مجال تصنيع "الوود باليت" من المخلفات الزراعية ,كاحدي وسائل تحويل الوقود الحيوي الي طاقة تستخدم في بعض الصناعات الاستراتيجية كمصانع الأسمنت.

القطاع الحكومي والخاص

وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" على حرص الهيئة العربية للتصنيع علي تعزيز التعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركات من القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث العلمية لتنفيذ العديد من المشروعات الصديقة للبيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية من مختلف المنتجات المتوافقة مع البيئة النظيفة.



ومن جانبه ، أعرب "ماكس كو" المدير التنفيذي لشركة جرين إفينيو للمعالجة وإعادة التدوير عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع , الظهير الصناعي للدولة المصرية، وخبراتها التصنيعية في كافة الصناعات، لافتا الي تميزها في مجال مشروعات حماية البيئة، مضيفا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري , وخصوصا اننا سنعمل علي تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج بمصانع الهيئة بخبرات وتكنولوجيا عالمية ، مما يساهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة والمشروعات محل الإهتمام المشترك.



وبدوره،أعرب دكتور "وائل حسن النوبي " الرئيس التنفيذي لشركة بيكم للإستثمار الصناعي والتنمية المستدامة عن تقديره للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ’ معربا عن تطلعه لتوطين تكنولوجيا تصنيع "الوود باليت ", بالاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة, لتلبية كافة احتياجات السوق المصري المحلي والدول العربية والأفريقية, وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية

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