الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

استعراض مشروعات أكاديمية وتطويرية في مجلس جامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

 شهدت جلسة مجلس جامعة جنوب الوادى الأخيرة والمنعقدة بمقر الجامعة بمحافظة  قنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، استعراض الدكتور عصام الدين عبد الهادى عميد كلية الزراعة بقنا، لمشروع إعداد بناء نظام مؤسسي لتدقيق مسميات البرامج الأكاديمية وتقديرات الدرجات العلمية بجامعة جنوب الوادي للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

وذلك في إطار التوجيهات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠  في مجال التعليم العالي.

 

تطوير العملية التعليمية بقنا

 وأشار عميد كلية الزراعة أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي والموائمة مع المعايير المحلية والدولية، ويسعى هذا المشروع إلى تطوير العملية الأكاديمية بالجامعة عبر توحيد مسميات البرامج الأكاديمية وتطبيق نظام تقديرات موحد للدرجات العلمية وفقا للمعايير القوميه لمراعاة الاتساق بين الدرجات العلمية المختلفة بما يسهم في تعزيز العدالة الاكاديمية ورفع كفاءة الاعتماد المؤسسي وزيادة تنافسية الخريجين محليا ودوليا.


كما استعرض الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة تقريرًا مفصلًا عن أنشطة المركز ومخرجات مشروع التميز في التعليم والتعلم تضمن:
- استعراض ومناقشة مخرجات مشروع التميز في التعليم والتعلم (المرحلة الأولى: مصادر التعلم وكفاءة أعضاء هيئة التدريس).
- واستعراض تقرير تقييم أداء القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة وكلياتها والمستشفيات الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، وملامح الإصدار الثاني من النظام الذي سيطبق هذا العام.
- واستعراض الأدلة الجديدة الصادرة عن مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة - واستعراض مشروع اختبارات الإنجاز (التحصيل) الجامعي لطلاب الجامعات في صعيد مصر SVU-UAE.
- واستعراض مشروع تطبيق مقرر التدريب التعاوني بالجامعة وكلياتها SVU-CSC.
- واستعراض الاتجاهات والتطورات الجديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والمجلس الأعلى للجامعات والوزارة وتضمنت (مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم- والإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي في مصر).


كما استعرض المهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية مشروع تطوير وميكنة البوابات فى جامعة جنوب الوادى والتي تتمثل تفاصيل المشروع فى تطوير  بوابات الدخول والخروج وتوسعتها وعمل مطبات فى الدخول والخروج وكذلك تركيب بوابات الكترونية للسيارات والأفراد. 
وأوضح أن عدد بوابات السيارات ٤ بوابات إلكترونية وعدد ٣٦ بوابة إلكترونية  لدخول الأفراد موزعة على بوابات الجامعة.


يأتى ذلك فى إطار حوكمة الأمن الجامعي وتوفير بيانات عن كل حركات الدخول والخروج سواء للسيارات أو الأفراد.

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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي رؤيه مصر ٢٠٣٠

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