العمال خانوا العيش وسرقوني، مالك شركة بالزيتون يروي تفاصيل تعرض مؤسسته للسطو المسلح

استمعت نياية الزيتون إلى أقوال مالك شركة أقدم 6 أشخاص بينهم 3 عمال بالسطو المسلح على شركته والتعدي على عاملين وسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة الشركة بـ منطقة الزيتون.



وأبدى مالك الشركة اندهاشه من كون المتهمين عاملين بالشركة التي يمتلكها قائلا " مرتباتهم كبيرة ليه يسرقوني اديتهم الأمان وأكلتهم عيش وخانوني".



ورفض مالك الشركة التنازل عن البلاغ وقال بان كاميرات المراقبة كشفت الواقعة تفصيليا وكيف قام المتهمون بضرب العمال المسئولين عن الخزينة وسرقوا ما بها من أموال مشيرا إلى أن المال المسروق هو مرتبات الموظفين.



وقال المتهمون إن 3 عمال بالشركة هم المخططون للواقعة، حيث شاهدوا الموظف المسئول عن الخزينة يضع بها مبلغا ماليا كبيرا تجاوز المليون جنيه، فقرروا الاستعانة بباقي المتهمين والسطو المسلح عليها.

وأضاف المتهمون أن العمال بالشركة هم من سهلوا لباقي المتهمين دخول الشركة وعرفوهم بمكان الخزينة واشتبكوا معهم مع خفراء المكان وعملية الضرب وتقييدهم.

وأشار المتهمون إلى أنه تم القبض عليهم قبل تصرفهم في المبلغ المالي وسلموه الي جهات التحقيق.

السطو المسلح على شركة شهيرة بالزيتون

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاملين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم - مصابان بسحجات بالجسم - بتضررهما من دخول شخصين وبحوزتهما فرد خرطوش وسلاح أبيض، لمخزن الشركة محل عملهما وتقييدهما تحت تهديد السلاح وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة، وكذا الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة ولاذا بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال المباحث من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم: أحد المبلغين بالاشتراك مع 5 آخرين من بينهم 3 عمال بذات الشركة.



عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، فرد خرطوش، دراجة نارية، المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا أنه نظرًا لعمل بعضهم بالشركة محل الواقعة وعلمهم بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة؛ اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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