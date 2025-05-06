معاقبة صاحب محل بالسجن المشدد 6 سنوات في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، ووكيل النيابة محمد الحسيني، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف الله، بمعاقبة صاحب محل زيوت، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة النارية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 8 سبتمبر من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أيمن.ا.ج.ع، البالغ من العمر 48 عاما، صاحب محل زيوت، تهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بقصد الاتجار بقرية المراشدة بدائرة مركز شرطة الوقف.



وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية من مكافحة المخدرات استهدفت المتهم حال اعتزامه توزيع صفقة أسلحة ومخدرات، وتمكنت من ضبطه وبحوزته 6 قطع من الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ولفافتين من الأفيون بقصد التعاطي، و4 بنادق خرطوش، و4 فرد روسي، و10 طلقات نارية، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي.



أحيلت القضية برقم 3747 لسنة 2024 جنح الوقف والمقيدة برقم 4851 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة وبالحبس سنة عن تهمة حيازة الاتجار في الأسلحة النارية.

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