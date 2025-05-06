الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معاقبة صاحب محل بالسجن المشدد 6 سنوات في قنا

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين، ووكيل النيابة محمد الحسيني، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف الله، بمعاقبة صاحب محل زيوت، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة النارية  بقرية المراشدة التابعة لمركز  الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 8 سبتمبر من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم أيمن.ا.ج.ع، البالغ من العمر 48 عاما، صاحب محل زيوت، تهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بقصد الاتجار بقرية المراشدة بدائرة مركز شرطة الوقف.


وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية من مكافحة المخدرات استهدفت المتهم حال اعتزامه توزيع صفقة أسلحة ومخدرات، وتمكنت من ضبطه وبحوزته 6 قطع من الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ولفافتين من الأفيون بقصد التعاطي، و4 بنادق خرطوش، و4 فرد روسي، و10 طلقات نارية، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي.


أحيلت القضية برقم 3747 لسنة 2024 جنح الوقف والمقيدة برقم 4851 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة وبالحبس سنة عن تهمة حيازة الاتجار في الأسلحة النارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار في المواد المخدرة جنايات قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا محكمة جنايات قنا مركز شرطة الوقف

مواد متعلقة

طالب يحاول التخلص من حياته بحبة غلة في قنا

محافظ قنا ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان مزرعة دواجن المحافظة ومصنع الأعلاف

محافظ قنا ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يفتتحان كوبري فرشوط العلوي

محافظ قنا ورئيس جهاز التعمير يتفقدان مشروع استصلاح 400 فدان بنجع حمادي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

أسعار الذهب تعاود الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 5417 جنيها

مجلس الزمالك يستكمل اجتماعه لحسم مصير بيسيرو والمدير الفني الجديد يقترب

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف يعشقها المصريون وانخفاض تدريجي للبطيخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وجنون للماكريل وهبوط مفاجئ للمكرونة

بشاير موجة حارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ريال مدريد يتصدر الأندية الأعلى قيمة تسويقية بالعالم وهذا موقف ليفربول وبرشلونة

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية