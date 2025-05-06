الجامعة العربية تنظم اجتماعا للجنة تحكيم جائزة التميز بمهنتي التمريض والقبالة

صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية فى جامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة تنظم اجتماعًا "للجنة تحكيم جائزة العمل المميز فى مهنتى التمريض والقبالة فى الدول العربية"، في 7 مايو الجارى، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (6) الصادر عن الدورة العادية (60) لمجلس وزراء الصحة العرب التى انعقدت بتاريخ 26 مايو 2024 بجنيف، بشأن "اللجنة الفنية الاستشارية العربية للتمريض والقبالة".

جائزة أفضل عمل مميز في مجالي التمريض والقبالة

وأشارت السفيرة إلى أن هذه اللجنة مشكلة من ممثلي الدول العربية الأعضاء ذوي الخبرة والاختصاص في مهنتي التمريض والقبالة، وذلك لدراسة ملفات المرشحين واختيار عمل واحد متميز في كل مجال من المجالات الثلاثة التالية: (الممارسة السريرية- وتعليم التمريض والقبالة- والقيادة وإدارة التمريض)، ووفقا للمعايير والشروط المذكورة في لائحة جائزة العمل المميز في مهنتي التمريض والقبالة في الدول العربية.

كما أفادت السفيرة بأن مجلس وزراء الصحة العرب أقر “جائزة أفضل عمل مميز في مجالي التمريض والقبالة في الدول العربية"، تشجيعًا لمقدمي الخدمات الصحية في مجالي التمريض والقبالة، واعترافًا بالدور الهام والحيوي للتمريض والقبالة.

تعزيز النظم الصحية على تحفيز الكفاءات العربية

وفي هذا الإطار أكدت السفيرة بأن مجلس وزراء الصحة العرب يحرص لتعزيز النظم الصحية على تحفيز الكفاءات العربية العاملة في مجالي تعليم وممارسة التمريض والقبالة، وهو ما يؤكد عليه مجلس وزراء الصحة العرب ولجانه الفنية في كافة اجتماعاتهم إيمانًا بأهمية تحسين جودة الخدمات التمريضية وتطويرها.

وأفادت السفيرة بأن التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع الهام لهذه اللجنة سيتم عرضها على جدول أعمال الدورة العادية (62) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي الذي سيعقد في جنيف لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

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