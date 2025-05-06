إيرادات شركة "إم أو تي" تتجاوز مليار جنيه للمرة الأولى

ترأس الفريق مهندس / وزير النقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية لشركة "أم أو تي" للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري لوزارة النقل وذلك عن العام المالي 2024.



عمومية شركة مشروعات السكك الحديدية

حيث تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال الشركة، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط 1.690 مليار جنيه، بزيادة قدرها 275 مليون جنيه مقارنة بعام 2023،و الذي بلغ فيه الإيراد 1.415 مليار جنيه، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الشركة.

و تم استعراض أبرز ما أنجزته الشركة خلال عام 2024 مثل مشروع إنشاء وتنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، والتي تم افتتاحها بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر 2024.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية مثل مشروع «تحيا مصر المنصورة»، داخل أرض الهابى لاند بمدينة المنصورة ومشروع دايموند تاور والمشروعات الاستثمارية على مستوى الجمهورية، وكذلك اطلع الوزير وأعضاء الجمعية العمومية على نتائج الشراكات مع الهيئات المختلفة مثل الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق وهيئة موانئ البحر الأحمر.

وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في الاستغلال الاستثماري الأمثل لأراضي الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في إطار الحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات، كما وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكاتف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والعمل المشترك لاستمرار النهوض بالشركة، وتنفيذ خطتها الإستراتيجية.

وشدد على أهمية استغلال الطاقات البشرية الموجودة بالشركة، ونقل خبرات السادة أعضاء مجلس الإدارة إلى العاملين بها، بما يحقق التكامل ويسهم في تحقيق أهداف الشركة الطموحة واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تحقق زيادة كبيرة في الإيرادات في كل عام عن العام السابق له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.