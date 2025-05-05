تأجيل النطق بالحكم على 12 متهما بالبلطجة والشروع في القتل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المتهمين فيها باستعراض القوة والبلطجة والشروع في القتل، وذلك لجلسة 3 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

تشكلت هيئة المحكمة من المستشارين محمود عبد الحميد سليمان، وياسر علي علي الزيات، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده.

كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 9702 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 6561 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين، وعددهم 12، من بينهم: "هـ. أ"، "أ. ع"، "م. ع"، "أ. ص"، "م. م. أ"، "ز. م"، "ع. ر"، "أ. م"، "ي. أ"، "م. ح"، "م. ف"، و"ع. م"، تورطوا في أحداث عنف تعود إلى 4 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين من الأول حتى العاشر قاموا باستعراض القوة واستخدام العنف والتهديد ضد عدد من الأشخاص، من بينهم "محمد. أ"، و"علي. أ"، و"محمود. ح"، بالإضافة إلى عدد من سكان منطقة شارع عبد القادر، وذلك على خلفية خلافات بينهم، بهدف إثارة الرعب وفرض السيطرة على المنطقة.

وأوضحت النيابة أن المتهمين من الأول حتى التاسع جهزوا أسلحة نارية وبيضاء، واستقل بعضهم دراجات نارية، متجهين إلى مكان تواجد الطرف الآخر، حيث أطلقوا الأعيرة النارية وأشهروا الأسلحة البيضاء لترهيب السكان، ما أدى إلى ترويع الأهالي وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى التاسع تهم الشروع في قتل المجني عليهم "علي. أ"، و"محمد. س"، و"محمود. ح"، مع سبق الإصرار والترصد، حيث خططوا مسبقا لارتكاب الجريمة، وأعدوا أسلحة نارية (بندقيتي خرطوش) وسلاح أبيض.

وخلال الاعتداء، اقتحم المتهم الخامس محل الواقعة مسددا عدة ضربات بسلاح أبيض لأحد المجني عليهم، بينما دعم باقي المتهمين الجريمة بتواجدهم في المكان، ثم لاذوا بالفرار بعد تنفيذ الاعتداء، إلا أن محاولاتهم في القتل باءت بالفشل بسبب سرعة إسعاف الضحايا.

كما نسبت النيابة العامة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص، واستخدامها في الواقعة، بينما وُجهت تهمة إيواء المتهمين الهاربين للمتهمين الحادي عشر والثاني عشر، رغم علمهما بأنهم مطلوبون على ذمة القضية.

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