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رياضة

بيراميدز يطلب حكاما دوليين لمبارياته القادمة في الدوري الممتاز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أكد المعتصم سالم نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن الفريق لم يكن موفقًا أمام فاركو، وأتمنى عدم تكرار  ما حدث من خسارة في ملعب المكس.

 

تصريحات المعتصم سالم 

وقال سالم عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: "تكافؤ الفرص يجب أن يطبق على كل فرق الدوري وأن يخوض جميع المنافسين المباريات على ملعب المكس".

وأضاف نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "المباريات القادمة للفريق هي مواجهات كؤوس ويجب إسناد اللقاءات القادمة إلي حكام دوليين".

وأوضح أن حكم مباراة بيراميدز وفاركو جيد ولا توجد له أخطاء مؤثرة باستثناء منح المنافس فرصة إهدار الوقت أكثر من مرة.

وتابع أن بيراميدز يخوض 9 مباريات فقط على ملعبه من أصل 25 مباراة هذا الموسم.

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المعتصم سالم بيراميدز فاركو نادي بيراميدز ملعب المكس

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