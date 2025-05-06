جيرونا يفوز على مايوركا 0/1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة فريق جيرونا ضد ريال مايوركا بنتيجة 0/1 لجيرونا، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب مونتيليفي، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل كريستيان ستواني هدف جيرونا في مرمى ريال مايوركا في الدقيقة 10.

مباراة إسبانيول ضد برشلونة مهددة باللعب بدون جمهور

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الإثنين، بأن مباراة فريق برشلونة أمام جاره إسبانيول في الليجا، مهددة باللعب بدون جمهور.

يأتي ذلك بعد أحداث مباراة ريال بيتيس وإسبانيول، أول أمس الأحد، في بطولة الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز ريال بيتيس بهدفين لهدف، وشهدت المباراة إلقاء جماهير اسبانيول 3 ولاعات تجاه حارس مرمى بيتيس، ليقرر الحكم إيقاف المباراة، ويؤكد أنها لن تُستأنف حتى تتوقف هذه الأحداث.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مباراة إسبانيول أمام برشلونة مهددة باللعب بدون جماهير بسبب حادثة مماثلة وقعت في وقت سابق من الموسم الجاري، وتحديدًا أكتوبر الماضي، عندما فاز فياريال على إسبانيول بنتيجة 2-1، وتم إلقاء زجاجة على حكم المباراة أليخاندرو كوينتيرو جونزاليس وارتطمت بصدره.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جمهور إسبانيول عُوقب وقتها بالإيقاف ومُنع من حضور مباراة وحيدة مع وقف التنفيذ، إلى جانب تغريمه 3000 يورو، ما يعني أن الغرامة كانت بمثابة تحذير بأنه في حال تكرار مخالفات مماثلة هذا الموسم، فسيتم إغلاق الملعب وتنفيذ العقوبة.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول، يوم 15 مايو المقبل، في الجولة 36 للدوري الإسباني.

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