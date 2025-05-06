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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة عامل وشقيقه بتهمة مقاول السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة عامل وشقيقه بتهمة قتل “مقاول السلام” بسبب الخلاف حول أعمال تشطيب شقة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يعمل مقاولا في تشطيب الشقق السكنية، حيث يتسلم الشقة على الطوب الأحمر دون أي تشطيب مقابل مبلغ مالي من مالكها على أن يسلمها إليه مشطبة على المفتاح.

 

المتهمون افتعلوا مشاجرة مع المجني عليه

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه اتفق مع المتهمين وهم من أصحاب ورش الألوميتال على إنهاء تشطيب إحدى الشقق مقابل 26 ألف جنيه وتراضى الطرفان على ذلك، إلا أنهم عند التسليم رفضوا وطلبوا مبلغ ألفي جنيه زيادة عن الاتفاق وهو الأمر الذي رفضه المجني عليه.

 

وأوضحت التحقيقات أن الخلاف كان قد انتهى منذ شهور وظن المجني عليه أن الأمور باتت طبيعية ولم يكن يعلم أن المتهمين بيتوا النية للانتقام منه ويوم الواقعة توجه الأول صحبة شريكه إلى منطقة السلام لشراء مواد بناء من مكان قريب من ورش المتهمين.


وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ما إن رأوا المقاول وشريكه حتى افتعلوا معهما مشاجرة وقاموا بالبصق عليهما لتنشب مشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني بعصي وشوم وطوب حتى أصيب المجني عليهما إصابات بالغة لقي على إثرها أحدهما مصرعه بينما يعالج الآخر.

 

مقتل مقاول في السلام

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين مصرع مقاول تشطيبات، خلال مشاجرة مع شخصين بسبب خلافات على تشطيب شقة سكنية.

وكشفت التحريات ان المتهمين يعملان مع المجني عليه في تركيب الالوميتال ويوم الواقعة نشب خلاف بينهم وبين الأخير فتعدوا عليه بالضرب المبرح فأسقطوا غارقًا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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محكمة جنايات القاهرة مقاول السلام تشطيب الشقق السكنية قسم شرطة السلام أول

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