الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس ونوتنجهام في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الإثنين، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل كريستال بالاس ضد نوتنجهام

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: كريس ريتشاردز، ماكسينس لكرواكس، مارك جويهي، دانيال مونوز، تيريك ميتشل.

خط الوسط: دايتشي كامادا، آدم وارتون، إسماعيلا سار.

خط الهجوم: إيبيريشي إيز، جون فيليب ماتيتا.

تشكيل نوتنجهام فورست أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: موريلو، نيكو ويليامس، نيكولا ميلنكوفيتش، أولا أينا.

خط الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس وايت، إبراهيم سنجاري، نيكولاس دومينجيز.

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا، كريس وود.

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