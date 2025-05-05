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المرور على 388 منشأة غذائية وضبط وإعدام 1.5 طن سلع فاسدة بسوهاج

مديرية الصحة بسوهاج
مديرية الصحة بسوهاج

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج من حملات مكثفة خلال شهر بتفيذ المرور على 388 منشأة غذائية، وضبط وإعدام ما يقرب من 50 ألف عبوة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن تجاوز 1.5 طن من الأغذية واللحوم والآيس كريم مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أكثر من 3000 لتر من العصائر والمشروبات الملونة والبوظة.

المرور على 388 منشأة غذائية وضبط وإعدام 1.5 طن أغذية فاسدة بسوهاج

قاد الحملات الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة مراقبي عموم الأغذية بالمديرية، واستهدفت الأسواق، والنوادي، والكافيهات، والمطاعم، وسلاسل محلات الحلويات، ومنافذ بيع المشروبات والمخبوزات.

وأسفرت الجهود عن:تحرير 472 محضر جنحة، منها 173 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء 89 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والنظافة العامة 110 محاضر متنوعة لمخالفات أخرى وسحب 151 عينة من اللحوم، العصائر، منتجات الألبان، الحلويات، والأغذية المختلفة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها.

التوصية بإغلاق 66 منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص تشغيل تمثل خطرًا على الصحة العامة واستخراج 472 شهادة صحية للعاملين في مجال تداول الأغذية.


وأكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج  أن الحملات مستمرة لضمان سلامة الغذاء وتوفير غذاء آمن وسليم للمواطنين، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة وجهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية

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الاشتراطات الصحية خطة وزارة الصحة غير صالحة للاستهلاك الادمي مديرية الصحة بسوهاج محلات الحلويات غير صالحة للإستهلاك حملات مستمرة

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