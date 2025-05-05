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أخبار مصر

السيسي يفتتح بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز بالمدينة الأولمبية الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة بجميع الوفود المشاركة في البطولة العسكرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إفتتاح فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز.

وانطلقت مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري.

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تستمر المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 8 مايو وسط توقعات بأن تشهد البطولة مستوى عالميا يليق بتاريخ مصر العريق برياضة الفروسية.

وتضم الدول المشاركة في البطولة: مصر، البحرين، البرازيل، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، والإمارات.

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