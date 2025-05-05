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أخبار مصر

فرح الديباني تشعل الأجواء بحفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية بالأغاني الوطنية

فرح الديباني، فيتو
فرح الديباني، فيتو

شاركت مغنية الأوبرا فرح الديباني، في حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشعلت فرح الديباني، الأجواء في حفل افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية، بعدد من الأغاني الوطنية أبرزها “حلوة يا بلدي” و"يا أغلى اسم في الوجود" و“ومهما كان إنتي مصر وكل خطوة بنصر”.

وشهد الرئيس السيسي افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية

وتنطلق مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

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