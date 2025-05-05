السيسي يتوسط صورة تذكارية مع ضيوف بطولة العالم العسكرية للفروسية

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، صورة تذكارية مع المنتخب المصري والمنتخبات العربية المشاركة بالبطولة.

وتنطلق مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية في نسختها الخامسة والعشرين لقفز الحواجز تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وتقام فعاليات البطولة في نادي كيان للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

تستمر المنافسات حتى يوم الخميس الموافق 8 مايو وسط توقعات بأن تشهد البطولة مستوى عالميا يليق بتاريخ مصر العريق برياضة الفروسية.

وتضم الدول المشاركة في البطولة: مصر، البحرين، البرازيل، الإكوادور، إستونيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، إسبانيا، تونس، تركيا، والإمارات.

وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة قد وصلت إلى مصر، استعدادًا لانطلاق هذا الحدث الرياضي الكبير وتتولى تنظيم البطولة الشركة المتحدة للرياضة والتي أتمت كافة التجهيزات الفنية والتنظيمية لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها في الرياضة العالمية.

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