محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدينة المراغة

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لتفقد أعمال الرصف والتطوير بعدد من المواقع بنطاق المحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير شارع المرور بمدينة المراغة، وذلك على هامش زيارته لمستشفى المراغة المركزى

ووجّه المحافظ بسرعة إدراج استكمال رصف الشوارع المتقاطعة مع شارع المرور ضمن خطة الوحدة المحلية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع مديرية الري لدراسة تغطية إحدى الترع المجاورة وتوسعة الطريق، بهدف خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تخفيف الزحام وتيسير حركة المواطنين.

كما واصل "سراج" جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع أسيوط سوهاج بمدينة سوهاج، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير بالشارع، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ 20 يومًا.

وأكد المحافظ خلال جولته حرص المحافظة على متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا، ودفع العمل بها وفق الجداول الزمنية المحددة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم أهالي المحافظة.

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