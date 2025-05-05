المالية تطلق مشروعها القومي "أنت أولًا" بالشراكة مع الوطنية للتدريب (صور)

أطلقت وزارة المالية اليوم بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروعها القومي «أنت أولًا»، حيث وقّعت وزارة المالية، ويُمثلها أحمد كجوك – وزير المالية، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتمثلها الدكتورة/ رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية، تحت شعار «أنت أولًا: المشروع القومي لوزارة المالية للاستثمار في العاملين بها».

ويهدف المشروع إلى الاستثمار في الكوادر العاملة بوزارة المالية وللهيئات النابعة لها ووضع خطط وبرامج للقيادات على أسس علمية عالمية ايمانًا بأن الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة هي حجر الزاوية لأداء مؤسسي محترف ومتطور.

ويأتي هذا البروتوكول تأكيدًا على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك استراتيجي لوزارة المالية في تنفيذ مبادرتها "أنت_أولًا" التي تستهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين بالوزارة، باعتبارهم حجر الزاوية في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مستهدفًا تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف قطاعات الوزارة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تقدِّمها الأكاديمية وفقًا لأحدث المعايير المهنية.

خطوة مهمة في دعم جهود الدولة نحو التحول المؤسسي

وأكدت د. رشا راغب، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة نحو التحول المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة المالية يُعد نموذجًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لخدمة الأهداف التنموية.

وأضافت د. راغب: «نحن ملتزمون في الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية نوعية، مبنية على احتياجات واقعية، ومصممة خصيصًا لتلائم طبيعة عمل الكوادر داخل وزارة المالية، وسنعمل معًا على تطوير المهارات القيادية والفنية، بما يعزز من قدرة العاملين على اتخاذ القرار وإدارة التغيير بكفاءة».

أوضحت أن الأكاديمية ستوفر برامج متنوعة تشمل التدريب التنفيذي، والتأهيل القيادي، والتطوير الإداري، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تمكين الكوادر من أدوات وأساليب العمل الحديثة، ومواكبة التحول الرقمي في الإدارة المالية.

تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية

وأعرب أحمد كجوك، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يفتح آفاقًا واعدة لمزيد من التعاون المثمر والاستثمار القوى فى العنصر البشرى؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، لافتًا إلى أننا منفتحون بشدة على توطين كل المعارف والخبرات والممارسات الدولية فى المجالات المالية والإدارية والاقتصادية.

قال الوزير، إننا نستهدف بناء كوادر بشرية أكثر كفاءة علميًا وعمليًا لصناعة قادة المستقبل، موضحًا ضرورة توفير الفرص التدريبية المحفزة للإبداع والابتكار؛ انطلاقًا من التحليل الواقعي للتحديات.

شملت الزيارة قيام كل من د. رشا راغب، والسيد أحمد كجوك، بجولة تفقدية داخل مباني الأكاديمية، تلاها لقاء مع متدربي البرامج المختلفة، ومتابعة سير العملية التدريبية داخل أروقة الأكاديمية، واختُتمت الزيارة بالتقاط صورة تذكارية جماعية مع خريجات برامج مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة".

ويُعد هذا البروتوكول امتدادًا لرؤية الأكاديمية في دعم المؤسسات الوطنية، واستثمار الطاقات البشرية عبر منظومة تدريب وتطوير متكاملة، تقوم على الابتكار والاستدامة، بما يعزز من جودة الخدمات الحكومية ويُسرّع من وتيرة الإصلاح الإداري.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي



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