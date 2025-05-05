طالب يحاول التخلص من حياته بحبة غلة في قنا

حاول طالب في سنة الامتياز بكلية الطب، التخلص من حياته بتناول مادة سامة في إحدى قرى مركز قنا، وتم إيداعه داخل العناية المركزة بمستشفى قنا الجامعي لخطورة حالته.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة طالب بحالة تسمم بعد تناوله حبة غلة للتخلص من حياته في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن طالب في كلية الطب سنة الامتياز يعاني من حالة نفسية حاول التخلص من حياته بتناول مادة سامة "حبة الغلة" في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا.

تم نقله إلى العناية المركزة داخل مستشفى قنا الجامعي تحت الملاحظة الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.