الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

طالب يحاول التخلص من حياته بحبة غلة في قنا

اسعاف
اسعاف

حاول طالب في سنة الامتياز بكلية الطب، التخلص من حياته بتناول مادة سامة في إحدى قرى مركز قنا، وتم إيداعه داخل العناية المركزة بمستشفى قنا الجامعي لخطورة حالته.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة طالب بحالة تسمم بعد تناوله حبة غلة للتخلص من حياته في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن طالب في كلية الطب سنة الامتياز يعاني من حالة نفسية حاول التخلص من حياته بتناول مادة سامة "حبة الغلة" في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا.

تم نقله إلى العناية المركزة داخل مستشفى قنا الجامعي تحت الملاحظة الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا الجامعي قنا مركز شرطة قنا مديرية أمن قنا مستشفي مستشفي قنا مستشفي قنا الجامعي مركز قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان مزرعة دواجن المحافظة ومصنع الأعلاف

محافظ قنا ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يفتتحان كوبري فرشوط العلوي

محافظ قنا ورئيس جهاز التعمير يتفقدان مشروع استصلاح 400 فدان بنجع حمادي

السجن 10 سنوات لمتهمين تعديا على شاب في قنا

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

أول رد من "التموين" على انتشار بنزين مغشوش بمحطات الوقود

تفاصيل زيارة سلطان البهرة للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي (فيديو وصور)

بالأرقام، عدد وحدات الإيجار القديم في كل محافظة

شيكابالا يرفض التدريب مع زيزو في مران المستبعدين بالزمالك

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

أول تحرك من وزارة البترول لمواجهة أزمة البنزين المغشوش

وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس أول خلاف بين وزير الأوقاف والأزهر بسبب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكروب

هل رغبة المتوفى في الحج تعتبر وصية؟.. تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والرزق الحلال

المزيد
الجريدة الرسمية