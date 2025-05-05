محافظ قنا ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يتفقدان مزرعة دواجن المحافظة ومصنع الأعلاف

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، جولة تفقدية لمزرعة دواجن قنا بمنطقة المعنا، ومصنع الأعلاف، لمتابعة سير عمليات التربية والإنتاج، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لضمان سلامة المنتجات وتوفير بيئة ملائمة لتربية الدواجن.

رافقهما خلال الجولة كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أحمد محمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد بقنا، والمهندس حسن فرج الله، المدير التنفيذي للجهاز بالمحافظة، والمهندس هاشم أحمد خلف، رئيس منطقة تعمير قنا، والمهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام المشروعات بالجهاز، إلى جانب اللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن أهمية محطة دواجن قنا، التابعة لمشروعات الأمن الغذائي، والتي تقع على مساحة 12 فدانًا وتُستخدم في تربية فراخ الأمهات لإنتاج البيض المُخصب. وتضم 8 غرف، و4 مخازن متنوعة، كما تشمل محطة إنتاج وتربية ومعمل تفريخ بطاقة استيعابية تبلغ 24 ألف أم منتجة و4 آلاف ديك.

وأشار المحافظ إلى أن المحطة شهدت مؤخرًا أعمال رفع كفاءة وتطوير لعنابر (5، 6، 7، 8)، شملت تنفيذ واجهات جديدة، وصب أرضيات خرسانية، وتركيب سيراميك للأجزاء الخلفية، بالإضافة إلى العزل الحراري، وتركيب بردورات وإنترلوك، إلى جانب صيانة الأسقف التالفة، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 54 مليون جنيه.

وشدّد محافظ قنا، على ضرورة الالتزام بالمعايير البيطرية والنظافة العامة، ومراقبة جودة الأعلاف ومياه الشرب لضمان إنتاج لحوم وبيض عالية الجودة، كما استمع إلى ملاحظات العاملين بالمزرعة، ووعد بدراسة التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.

وأكد اللواء محمود نصار، أن مزرعة دواجن قنا تمثل نموذجًا ناجحًا لمشروعات الإنتاج الداجني التي تساهم في دعم الأمن الغذائي الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعمير يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع من خلال اعتماد أحدث الأساليب التكنولوجية في مجالي التربية والتغذية.

كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في مشروعات مماثلة بعدة مواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق تنمية متكاملة في مختلف القطاعات.

وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ قنا ورئيس الجهاز مصنع الأعلاف المقام على مساحة 5 أفدنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 أطنان في الساعة، حيث هدفت الجولة إلى متابعة كفاءة خطوط الإنتاج، ووجّه المحافظ فريق الإدارة بالمصنع وفريق الجهاز بضرورة توحيد منظومة العمل بما يحقق أقصى استفادة إنتاجية.

وفي ختام جولتهما، حرص الدكتور خالد عبد الحليم واللواء مهندس محمود نصار على التقاط صور تذكارية مع فريق جهاز تعمير جنوب الصعيد، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة.

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