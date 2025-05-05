محافظ قنا ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يفتتحان كوبري فرشوط العلوي

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، كوبري فرشوط العلوي، الذي يخدم اتجاه مركز فرشوط إلى مدينة نجع حمادي والعكس، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد، ووفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

رافق المحافظ خلال جولة الافتتاح كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس أحمد محمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد بقنا، والمهندس حسن فرج الله، المدير التنفيذي لجهاز التعمير بقنا، والمهندس هاشم أحمد خلف، رئيس منطقة تعمير قنا، والمهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام المشروعات بالجهاز، بالإضافة إلى النائب فتحي قنديل والنائب محمد عزت، عضوي مجلس النواب، وتاج جلال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع غفير من المواطنين.

أحدث المعايير الهندسية التي تضمن السلامة والكفاءة بقنا

من جانبه، عبّر محافظ قنا عن سعادته بافتتاح الكوبري، موضحًا أن المشروع تم تنفيذه بطول 570 مترًا وعرض 8.80 متر، باستخدام أحدث المعايير الهندسية التي تضمن السلامة والكفاءة، خلال فترة لم تتجاوز 900 يوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال إنشاء الكوبري تزامنت مع ترحيل جميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي والكابلات إلى شارع المعهد الديني، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن افتتاح كوبري فرشوط الجديد يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتحقيق نقلة نوعية في حركة النقل، وتعزيز الترابط بين المناطق، والحد من معدلات الزحام والحوادث.

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