محافظ قنا ورئيس جهاز التعمير يتفقدان مشروع استصلاح 400 فدان بنجع حمادي

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يرافقه اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مزرعة استصلاح على مساحة 400 فدان بمنطقة الشيخ علي بنجع حمادي، والمخصصة لزراعة الأعلاف وإنتاج السيلاج، وتعمل بنظام الري الحديث بنظام التنقيط والرش، تأتي الزيارة لمتابعة مراحل الاستغلال الزراعي والتوسع المستقبلي تحت إشراف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في هذا المجال.

رافقهما خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس حسن فرج الله، المدير العام التنفيذي لجهاز التعمير، والمهندس هاشم أحمد خلف، رئيس منطقة تعمير قنا، والمهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام المشروعات بالجهاز، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

المزرعة تمتد على مساحة 400 فدان بقنا



حيث استهل محافظ قنا جولته بالاستماع إلى شرح مفصل من القائمين على المشروع حول أساليب الزراعة الحديثة وأنظمة الري المتطورة المستخدمة، بالإضافة إلى جهود العاملين في تطبيق أعلى معايير الجودة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المزرعة تمتد على مساحة 400 فدان، وتضم مبنى إداريًا، ومخزنًا لتخزين المحاصيل، وثلاث بحيرات بسعة إجمالية 10,000 متر مكعب لتخزين المياه وإنتاج 12 طنًا من الأسماك سنويًا، فضلًا عن إنشاء آبار مياه وتنفيذ شبكات للري تربط بين الآبار والبحيرات، كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء السور الشبكي، وغرفة الطلبات، والمأوى، ومظلة المعدات، بإجمالي تكلفة بلغت 220 مليون جنيه.

وفي ختام الجولة، أشاد محافظ قنا ورئيس جهاز التعمير بما شاهداه من تنظيم وتطور في أساليب الزراعة، مؤكدَين أهمية دعم هذه المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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