تفاصيل استقبال رئيس مجلس الشيوخ نظيرته من كوت ديفوار

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، كانديا كاميسوكو كامارا، رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار، التي تقوم بزيارة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ المصري.

تعزيز التعاون البرلماني

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المجلسين، إضافة إلى مناقشة آليات دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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واستهل المستشار "عبد الرازق" اللقاء بالترحيب بالوفد الإيفواري، مؤكدًا عمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين مصر وكوت ديفوار، ومشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز من التعاون المشترك.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية وروابطها الأخوية الممتدة مع جمهورية كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحرص المتبادل على تبادل الزيارات واللقاءات الرسمية بين مسؤولي البلدين.

الدبلوماسية البرلمانية

وشدد المستشار "عبد الرازق" على تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز علاقاتها الثنائية مع كوت ديفوار في شتى المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تُعد ركيزة أساسية في ترسيخ أواصر التعاون بين الدول وتعميق التفاهم المشترك.

من جانبها، أعربت كانديا كامارا عن بالغ شكرها وتقديرها للمستشار عبد الرازق على حفاوة الاستقبال، مثمنة قوة ومتانة علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين. كما أشادت بالدور الإقليمي والدولي الفاعل لمصر، لا سيما في دعم جهود السلام والاستقرار في كوت ديفوار والمنطقة بأسرها.

وأكدت أن زيارتها الحالية تعكس الحرص المتبادل على استمرارية الزيارات الرسمية والبرلمانية، مشيرة إلى تطلع بلادها لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وتشجيع الشركات المصرية ورجال الأعمال على الاستثمار والعمل في السوق الإيفوارية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وقد شهد الوفد الإيفواري جانبًا من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري المنعقدة اليوم، من شرفة القاعة الرئيسية للمجلس.

أعضاء مجلس الشيوخ

وفي خطوة هامة نحو توطيد العلاقات البرلمانية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشيوخ المصري ونظيره الإيفواري، تهدف إلى تبادل الخبرات البرلمانية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب المصري: المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لـمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء المجلس، وهم: النائب عبد السلام الجبلي، والنائب حازم الجندي، والنائب أحمد أبوهشيمة، والنائب تيسير مطر، والنائب محمد رشاد عثمان، بالإضافة إلى السفيرة هبة زكي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

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