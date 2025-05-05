وزيرة التضامن تستعرض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية أمام وفد من تشيلي

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جلوريا دي لافونتي نائبة وزير خارجية تشيلي، وروبرت إيبرت سفير تشيلي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول أمريكا اللاتينية، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وتناول اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، حيث تأتي زيارة نائبة وزير خارجية تشيلي للقاهرة في إطار إجراء الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنائبة وزير خارجية تشيلي والوفد المرافق لها خلال زيارتها لمصر، ومشيدة بحجم التعاون بين البلدين الصديقين في عدد من مجالات التعاون المشترك.

الحماية والرعاية الاجتماعية

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الوزارة في مجالي الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تنفذ الوزارة أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في المنطقة، حيث إن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة،ويتميز بالمرونة ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة.

الأسر الأولى بالرعاية



وأضافت: هذا البرنامج يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة فى مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة فى مصر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الأهمية التي توليها الوزارة لتقديم الخدمات الرعائية واقتصاد الرعاية لما يمثله من ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، خاصة أنه من حق كل طفل أن يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها.

ومن جانبها أعربت نائبة وزير خارجية تشيلي عن تقديرها للقاء وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمصر، مؤكدة أن بلادها تولي أهمية كبرى لنظم الحماية الاجتماعية وتضع نظاما لبرامج الرعاية لما تمثله من أهمية كبرى بما يعود بالفائدة على المواطنين.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية وتبادل الخبرات بما يعزز تلك البرامج في كلا البلدين.

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