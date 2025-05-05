افتتحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فعاليات المؤتمر القومي الثاني والأربعين لعلم الراديو، والذي يُعقد في الفترة من 5 إلى 8 مايو، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

أكاديمية البحث العلمي تطلق النسخة الـ42 من مؤتمر علم الراديو بمشاركة دولية مميزة

وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لعلم الراديو التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور نخبة متميزة من العلماء والخبراء، من بينهم الدكتور أري شيفولا، رئيس الاتحاد الدولي لعلم الراديو، والدكتور سعيد الخامي، رئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقد شهدت فعاليات الافتتاح تكريم الأستاذة الدكتورة جينا الفقي من قبل الاتحاد الدولي لعلم الراديو، حيث تم منحها درع التقدير لدورها الرائد في دعم وتمكين المرأة في العلوم، إلى جانب درع الأكاديمية العربية. كما تم تكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار من قبل المؤتمر، تقديرًا لإسهاماته البارزة بوصفه أحد رواد علم الراديو في مصر.

وخلال المؤتمر، تم تقديم دعوة رسمية لاستضافة الدورة الأولى لمنتدى الاتحاد الدولي لعلم الراديو لدول حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، على أن تُعقد في مصر، تأكيدًا على مكانة مصر الرائدة في دعم وتطوير العلوم، وعلى رأسها علم الراديو.

يُذكر أن المؤتمر يُعقد سنويًا ضمن أنشطة قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بتنظيم مشترك مع الاتحاد الدولي لعلم الراديو وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، حيث تقام كل دورة في جهة علمية مختلفة. وقد استقبلت الدورة الحالية 72 ورقة بحثية، تم قبول 40 منها للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

ويُولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا بشباب الباحثين، حيث يتم تقديم عدد من الجوائز الممولة من الاتحاد الدولي لعلم الراديو لدعمهم وتشجيعهم. كما تتضمن الفعاليات جلسة مخصصة لعرض مشروعات التخرج لطلاب الجامعات، بهدف تنمية روح الابتكار لديهم وتحفيزهم على الانخراط في اللقاءات العلمية. وسيُمنح الطلاب جوائز لأفضل مشروعات التخرج المقدمة.

وعلى هامش المؤتمر، تُعقد ورشة علمية خاصة تُسلّط الضوء على دور المرأة المصرية في مجال علم الراديو، تأكيدًا على أهمية مشاركة المرأة في مجالات البحث العلمي المتقدمة.

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